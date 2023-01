Confagricoltura Piacenza organizza due incontri dedicati agli 11 bandi del nuovo Psr

Sono ben 11 i bandi che la Regione Emilia Romagna ha aperto sui temi agroambientali del nuovo PSR 2023-2027. Si va dalla lotta integrata all’agricoltura biologica, dalle tecniche di lavorazione dei suoli rispettose dell’ambiente agli interventi per favorire l’agro biodiversità e l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. “Si tratta di importanti opportunità – commenta Susanna Franzini, responsabile dei Servizi Tecnici di Confagricoltura Piacenza – per le aziende che intendono attuare azioni

agro-climatico ambientali volontarie”. Con questi primi bandi la Regione Emilia-Romagna mette infatti a disposizione 150 milioni di euro e rilancia il proprio impegno per un’agricoltura che tenga insieme sostenibilità ambientale, economica e sociale, con un’attenzione particolare al sostegno al reddito, alla ricerca e all’innovazione tecnologica. “L’impegno – spiega Franzini - decorre dal primo di gennaio e le domande si potranno presentare non appena gli applicativi lo permetteranno, è questione di giorni, sino al 15 marzo. Gli uffici tecnici sono a disposizione per la consulenza. Sono inoltre in programma

ben due incontri per gli associati dedicati proprio all’approfondimento di queste misure”. Gli appuntamenti sono in programma presso la sala Visconti di Confagricoltura Piacenza sia mercoledì 18 che mercoledì 25 gennaio, entrambi dalle ore 09.00 e chi fosse impossibilitato può chiede agli uffici il link per seguire la diretta Zoom. “invitiamo tutti gli associati interessati - conclude Franzini - a partecipare”

Di seguito gli 11 bandi con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2023:

SRA001-ACA 1 - Produzione integrata

SRA003-ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA004-ACA 4 - Apporto di sostanza organica nei suoli

SRA007-ACA 7 - Conversione seminativi a prati e pascoli

SRA008-ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti

SRA013-ACA 13 - Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola

SRA014-ACA 14 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità

SRA015-ACA 15 - Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità

SRA019-ACA 19 - Riduzione dell'impatto dell'uso di prodotti fitosanitari

SRA026-ACA 26 - Ritiro seminativi dalla produzione

SRA029 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica