CONFAGRICOLTURA, PLANETA: PER RILANCIARE LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI FONDAMENTALE SOSTENERE GIOVANI E ARTIGIANI

“Nei borghi mancano gli artigiani, stanno scomparendo queste figure. In tutta la Sicilia ci sono moltissimi giovani che sono figli di piccoli agricoltori o contadini che hanno studiato in Italia o in giro nel mondo, ma quando tornano con le conoscenze e le capacità acquisite non trovano lo spazio per esercitare il loro mestiere. Ci sono artigiani, costruttori, chef, ingegneri e tantissime risorse giovani che però sono in difficoltà per iniziare una loro attività. Dobbiamo aiutare a sviluppare queste potenzialità ed è un punto sul quale prestare particolare attenzione se vogliamo far ripartire e rilanciare le aree rurali, insieme allo sviluppo delle infrastrutture fisiche e digitali”.

