Confagricoltura, Premio innovazione. Giansanti: accompagnare gli agricoltori per rinnovare processi produttivi

“Questa giornata é per noi di festa, se non fosse per la grave situazione che stiamo vivendo. Da molti anni siamo impegnati sulle garanzie su un modello di sviluppo in grado di dare certezze su qualità alimentare e capacità di approvvigionamento. Il tema dell’ autosufficienza europea deve entrare nella logica della capacità di esportare.

Come imprenditori abbiamo responsabilità non solo economica, ma anche ambientale e sociale. Il premio Innovazione é legato all’etica e all’innovazione naturale. Nelle tre edizioni abbiamo premiato aziende che dimostrano come attraverso l’evoluzione tecnologica possiamo produrre bene e di qualità. Siamo nella quarta rivoluzione che accompagna l’agricoltura, accompagnare la crescita demografica mondiale con una maggiore resa sui prodotti di base”.

Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, in occasione della nuova edizione del Premio innovazione ospitato nella sede di Roma.

“10 anni fa si parlava dello addebitamento delle aziende agricole. Oggi siamo qui a programmare il futuro ed a seminare innovazione. Nel dibattito parlamentare sarà necessario accompagnare gli agricoltori nel rinnovare i processi produttivi, collaborando con loro. Stiamo raggiungendo un livello di tecnologia che potenzia la nostra produttività e competitività, il futuro passerà nel nuovo rapporto tra consumatore e produttore in cui si riesce a raccontare come di produce, salvaguardando l’ambiente.”