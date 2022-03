Confagricoltura, Premio innovazione. Patuanelli: puntare su ricerca e sviluppo per le nuove tecnologie e salvaguardare gli input ambientali

“Siamo passati da 540 milioni di investimenti a 1,3 miliardi a fine anno e sono previsti 1,6 miliardi nel 2022. Il pacchetto di misure del 2019 ha avuto impatto sugli investimenti per oltre l’80% delle aziende.

Confagricoltura ha sempre chiesto al governo di spingere sugli investimenti nell’innovazione, per aumentare la capacità produttiva salvaguardando l’ambiente. Per questo serve puntare su ricerca e sviluppo in nuove tecnologie, per permettere la rigenerazione degli input ambientali. Ad esempio l’agricoltura di precisione permette la salvaguardia di un bene come l’acqua. Queste azioni vanno accompagnate però da politiche di risparmio energetico. Dobbiamo ripensare un il tema di stoccaggio e distribuzione sul territorio, così da non soffrire più delle fluttuazioni internazionali. Oggi i sistemi produttivi stanno affrontando una crisi diversa dalle altre. Per questo l’Europa deve dimostrare di essere unita, cancellare alcuni egoismi e dobbiamo sostenere le nostre aziende sul problema del costo energetico, mentre il problema degli approvvigionamenti non é un problema”.

Così Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, in occasione del premio nazionale per l’innovazione organizzato da Confagricoltura a Roma.

“L’Europa avrebbe dovuto valutare la proroga delle risorse COVID, sarebbe stata la soluzione giusta. Oggi il pacchetto di risorse messe oggi a disposizione é insufficiente e inapplicabile entro il 30 settembre. Vanno prese decisioni veloci per non perdere il tempo delle semine, ma a livello nazionale abbiamo iniziato un percorso per trovare soluzioni, come il credito d’imposta del 12 e 20% per le spese energie. In agricoltura abbiamo messo a disposizione un credito d’imposta per il gasolio, come sono stati aumentati i fondi Ismea per spalmare i debiti fino a 25 anni”.