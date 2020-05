CONFAGRICOLTURA PUGLIA: ACCELERARE LIQUIDITÀ IMPRESE

«Nei giorni scorsi – spiega Lazzàro - sono stati già impegnati 80 milioni di euro della prima tranche di 100 milioni di risorse del “L25” dell’ISMEA. Il fondo è finalizzato alla concessione di liquidità alle imprese agricole entrate in difficoltà con l’emergenza Covid19. Tuttavia, ci risulta che siano pochissime le aziende che in Puglia hanno ottenuto la concessione del mutuo sotto i 25 mila euro e quasi nessuna ha ottenuto mutui sopra tale soglia. Molte piccole e medie imprese agricole, nelle quali non vi è distinzione tra patrimonio aziendale e patrimonio familiare, sono oggi esposte al sovraindebitamento e al finanziamento illegale con immediate conseguenze per gli imprenditori e i lavoratori dipendenti impiegati. Questa sofferenza, purtroppo, genera uno spaventoso spazio per il prestito a usura e i sistemi mafiosi, mali antichi che conoscono una recrudescenza nella prolungata crisi economica e finanziaria come quella causata dall’emergenza Coronavirus».

