CONFAGRICOLTURA PUGLIA E AGRITURIST: SALTANO PONTI 25 APRILE E 1 MAGGIO. RIPRESA ECONOMICA LONTANA

“Servono interventi per aiutare il settore in questo momento di fermo totale per le aziende agrituristiche”, evidenzia il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro, “È necessario riaprire quanto prima le strutture ricettive e i ristoranti, questi ultimi almeno per i clienti che pernottano negli agriturismi. Il bonus vacanze sotto forma di credito d’imposta per le famiglie che fanno vacanze in Puglia potrebbe essere una prima boccata d’ossigeno al settore, ma non basta. Servono indennizzi diretti sulla perdita del fatturato anche sotto forma di credito d’imposta”.

