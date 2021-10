Confagricoltura Puglia: lunedì a Lecce il punto sulla Xylella con l’assessore Pentassuglia

Lunedì prossimo, 25 ottobre, alle ore 15 a Lecce nella sede di Confagricoltura - Unione provinciale degli agricoltori (via Mario Bernardini, 10) sarà fatto il punto sul piano di contrasto alla Xylella fastidiosa, sul piano di rigenerazione olivicola in Puglia e sulle altre risorse provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione. All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, l’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia , il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro , il presidente di Confagricoltura Lecce Maurizio Cezzi . Non a caso è stata scelta la città di Lecce per questa riunione: il Salento è stato devastato dal batterio che ha cambiato in peggio l’economia della provincia e il suo panorama, ma è anche il territorio nel quale alcuni agricoltori stanno reimpiantando in sicurezza per far ripartire l’economia locale.

