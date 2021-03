Confagricoltura Puglia, ok a proroga Psr. Lazzàro: La Regione rinforzi l’assessorato all’Agricoltura per non perdere neanche un centesimo

La proroga concessa dall’Ue al Psr Puglia è una boccata di ossigeno importante per il comparto agroalimentare pugliese, ma adesso bisogna lavorare in fretta e bene per rispettare le scadenze poiché è molto improbabile che l’Unione europea conceda altre chance” Questo il commento del presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro alla notizia che la Puglia potrà utilizzare entro dicembre 2021 i circa 95 milioni di euro non spesi del Psr. “Sicuramente, un ringraziamento va ai parlamentari europei Paolo De Castro e Raffaele Fitto che hanno sollecitato la proroga e all’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia che ha messo in moto in modo solerte la macchina amministrativa per fare avanzare la spesa, un impegno giudicato ‘significativo’ dalla stessa UE. Confagricoltura Puglia dal suo canto – aggiunge Lazzàro - è pronta a collaborare per non sprecare un solo centesimo di euro dei fondi europei”.

La proroga era nell’aria da giorni, da quando il commissario europeo per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski aveva scritto ai due europarlamentari pugliesi.

La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di impegno di bilancio che non è stato utilizzato ai fini del prefinanziamento o per pagamenti intermedi o per i quali non è stata presentata alcuna dichiarazione di spesa in relazione a quelle sostenute entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio. Dunque a dicembre dell’anno scorso, se non fosse intervenuta la proroga, la Puglia avrebbe perso la somma residua. Secondo quando previsto dall’Ue, le prossime scadenze sono però legate a date precise, la parte dell'impegno di bilancio 2017 pari a 92.539.086,77 euro deve essere utilizzata mediante pagamenti intermedi: entro il 31/03/2021 per un importo pari a 32.665.576,42 euro, entro il 30/06/2021 per un importo aggiuntivo pari a 21.722.210,35 euro, entro il 15/10/2021 per un importo aggiuntivo pari a 29.076.300 euro; entro il 31/12/2021 per un importo aggiuntivo pari a 9.075.000 euro.

“Confagricoltura Puglia – conclude il presidente dell’organizzazione - auspica che la Regione doti quanto prima l’assessorato all’Agricoltura delle risorse economiche necessarie a rinforzare l’organico, in modo che le procedure possano avvenire in modo snello a vantaggio del comparto agricolo pugliese. Comparto che oggi, più di qualsiasi altro periodo, ha bisogno di sostegno”.