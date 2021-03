Confagricoltura Puglia: Psr, con la determinazione emessa oggi risolti due nodi cruciali della Sottomisura 5.2

Sulla necessità di prorogare le scadenze e di ottenere una maggiore flessibilità per i reimpianti, dunque, Confagricoltura Puglia si era subito attivata chiedendo all’assessore al ramo Donato Pentassuglia e all’autorità di gestione del Psr Puglia un intervento. “Le nostre istanze e segnalazioni hanno trovato la piena disponibilità dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e dell’autorità di gestione del Psr. Il provvedimento di oggi va incontro alle esigenze degli agricoltori e consente di risolvere positivamente due importanti questioni connesse al reimpianto di olivi colpiti dalla Xylella fastidiosa”, evidenziano Cezzi e Zambelli. “La prima questione attiene alla possibilità di reimpiantare gli ulivi su terreni diversi da quelli oggetto di estirpazione: in questo modo le aziende potranno ripristinare e anche incrementare il potenziale produttivo compromesso dalla Xylella fastidiosa scegliendo i terreni aziendali più vocati alla nuova olivicoltura. Fino a oggi gli imprenditori interessati alla misura di sostegno erano rimasti in uno stato di impasse per le incerte interpretazioni della normativa. La seconda, e altrettanto importante questione risolta, è relativa alla concessione di una proroga al termine per l’ultimazione dei lavori di reimpianto degli olivi, portata al 30 novembre 2021 . Il numero limitato di imprese specializzate in grado di garantire i lavori di espianto e di smaltimento delle piante estirpate, l’andamento meteorologico, le tempistiche per l’approvvigionamento delle nuove piantine e le restrizioni imposte dal Covid-19 hanno prodotto un sensibile allungamento dei tempi di svolgimento delle operazioni; a ciò va aggiunta l’opportunità di poter prevedere i nuovi impianti in periodi agronomicamente più corretti, ossia in autunno-inverno anziché all’inizio dell’estate. Da tali circostanze era emersa la necessità di ottenere una proroga ai termini di conclusione dei lavori inizialmente fissati a giugno 2021”.

