Confagricoltura, Salvini: abbiamo lavorato ad un Codice Appalti snello e veloce per vincere burocrazia e aiutare Pmi

“I lupi sono un problema come i cinghiali, tuteliamo piuttosto le api. Serve maggiore equilibrio per quanto riguarda la fauna selvatica.

Sfida affascinante quella su infrastrutture e logistica, legata alla competitività. Il mio ministero è anche casa vostra e le porte sono aperte.”

Così Matteo Salvini, ministro Mit, nel corso dell’assemblea nazionale Confagricoltura.

“Codice appalti. Raccolto più di duecento contributi e settantatré associazioni. Un codice snello e veloce è l’unico modo per vincere la corruzione, vuol dire ridurre i tempi della burocrazia per dare risposte. Vengono ridotti i tempi e alzate soglie che permettono ai comuni di mettere a bando direttamente, vengono dimezzate le garanzie chieste alle imprese, vengono aiutati i piccoli e medi comuni permettendo alle società private di fare progettazione ed esecuzione. L’Italia è bella ma ci sono cinquemila comuni su ottomila che hanno meno di 5mila abitanti. Come si fanno a fare allora bandi di progettazione per infrastrutture importanti ad un comune di tremila abitanti? Questo è il motivo per cui abbiamo voluto un codice fatto in questa maniera, ovvero sostegno ai piccoli comuni, sostegno alle Pmi e riduzione tempi burocrazia.

Ci sono a livello europeo Paesi che fanno dumping, penso alla vicina Austria, ma non è possibile limitare l’accesso ai mezzi e alle merci italiane. Ci deve essere parità oppure chiederemo all’Ue di mettere sotto infrazione l’Austria.

Stiamo lavorando per sbloccare piccoli e grandi cantieri. Il problema del mio ministero non è la carenza di soldi ma il fatto che questi soldi non diventano opere pubbliche. Questo perché non c’è mai nessuno che è responsabile, per questo la battaglia della Lega sull’autonomia, perché autonomia significa responsabilità. Noi premiamo il merito.”