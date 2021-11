Confagricoltura Siena, Nuova Pac, agricoltura e politica a confronto. Convegno per una prospettiva di sostegno concreto dalla Politica comunitaria

Agricoltura e politica a confronto per una legislazione comunitaria in grado di sostenere concretamente un comparto, quello agricolo, di primaria importanza in Italia. Tutto questo in vista dell’entrata in vigore della nuova Politica Agricola Comune a partire dall’1 gennaio 2023 e, ancor prima, dei piani strategici nazionali che dovranno essere presentati entro la fine di dicembre dagli Stati membri dell’UE. Lunedì 8 novembre dalle ore 9 in diretta sulla pagina Facebook ‘Confagricoltura Siena’ il convegno online " La Nuova Pac. Prospettive, esigenze e strategie " organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena in collaborazione con Confagricoltura Cuneo.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK