Confagricoltura Veneto: Aviaria, si riparta con l’accasamento dopo l’Epifania

Diego Zoccante, vicepresidente della sezione avicola di Confagricoltura Veneto e presidente della sezione veronese , fa il punto sul territorio scaligero, il più colpito dall’epidemia: “Non sappiamo ancora niente su quando e come sarà la ripartenza, perché casi sul territorio ci sono stati anche ieri e l’altro ieri. Ma crediamo che dopo il 6 gennaio si comincerà ad accasare anche nel Veronese, partendo dalle zone aviaria free, come la Lessinia. Quest’area è stata inserita in quelle ad alto rischio solo per precauzione, nonostante non ci siano stati focolai. È importante, quindi, poter ripartire con la produzione, altrimenti si rischia di lasciare spazi all’importazione da altri Paesi. Passata la tempesta dobbiamo invece ottenere risarcimenti congrui e rapidi per le aziende più colpite e tornare rapidamente a produrre per mantenere le nostre quote di mercato. Nel medio termine dovremo, inoltre, battere sul tasto della ridistribuzione del valore del prodotto avicolo, ad oggi fortemente sbilanciato a favore della grande distribuzione”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK