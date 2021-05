Confagricoltura Veneto: Fattorie didattiche, partono le iscrizioni per i centri estivi

Le fattorie didattiche di Confagricoltura Veneto sono pronte ad accogliere i bambini in vista dell’estate. Sono partite infatti le iscrizioni ai centri estivi, in vista dell’apertura prevista in giugno, che avverrà come l’anno scorso nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid e con ampi spazi all’aperto allestiti per offrire percorsi didattici, laboratori, giochi e passeggiate alla scoperta della vita nei campi.

Su oltre 300 fattorie didattiche del Veneto sono un centinaio quelle che fanno capo a Confagricoltura e che già nei weekend possono accogliere non solo i bambini, ma anche le famiglie e tante altre tipologie di visitatori interessati a scoprire le attività che si svolgono in fattoria. “L’attività sarà svolta nella massima sicurezza applicando le linee guida 2020, integrate con le indicazioni dell’ultimo dpcm - – sottolinea Leonardo Granata, presidente di Agriturist Veneto -. La formazione dei nostri operatori, gli ampi spazi all’aria aperta delle nostre strutture e gli standard qualitativi, garantiti dalla Carta della qualità delle fattorie didattiche del Veneto, possono offrire un contributo fondamentale sia al sistema scolastico regionale, sia alle famiglie che si trovano in difficoltà nella gestione dei figli. I nostri luoghi rurali, le nostre campagne e la natura sono l’ideale sia per campi estivi didattici, sia per tutte le azioni volte al recupero del benessere psicofisico delle persone, grazie alla riscoperta dell’equilibrio fisico-mentale-sociale dato dal contatto con la natura. Gli ampi spazi all’aperto possono, inoltre, garantire il distanziamento sociale e quindi la massima sicurezza”.

Da giugno in tutte le province prenderanno il via i centri estivi con laboratori ed esperienze pratiche che permetteranno di sviluppare la manualità, le capacità sensoriali, la motricità, l’area affettiva e la riflessione scientifica. E naturalmente ci sarà grande spazio per il gioco e il contatto con gli animali della fattoria, come spiega Angelo Frison del Flauto Magico di San Giorgio in Bosco (Padova): “Partiremo subito, dalla fine della scuola, e andremo avanti fino ad agosto. Abbiamo già molte richieste perché dopo questi lunghi mesi di emergenza Covid i bambini hanno bisogno di stare all’aria aperta e di correre. Qui potranno giocare e imparare seguendo gli animali, cercando quadrifogli, costruendo aquiloni, conoscendo il lavoro del contadino e i suoi attrezzi, ma anche vedendo una mietitrebbia in azione o assaggiando i chicchi di frumento di grani antichi”.

All’agriturismo La Buona Terra di Cervarese Santa Croce si punterà sull’educazione al rispetto della natura, ma anche sui laboratori di cucina per un’alimentazione sana: “Insegneremo ai bimbi come fare correttamente la raccolta differenziata e la cura di animali come il cavallo, il coniglio, il cavallo – riferisce la titolare Luisa De Marchi -. I bambini potranno imparare anche a fare l’orto. Da quest’anno inizieremo la collaborazione con una fattoria sociale, che ci farà visita una volta alla settimana con alcuni dei suoi ospiti speciali”.

Si riparte da giugno anche al Boschetto delle Lepri a Piacenza d’Adige. “Abbiamo tanti punti d’acqua come punto di forza per la conoscenza dell’ambiente e la consapevolezza ecologica – racconta la titolare Mara Cesaro -. E poi proporremo percorsi con le erbe aromatiche, la matematica verde, la scoperta di animali e delle piante della fattoria”.

A Saccolongo riparte la fattoria didattica 1,2,3 stalla, che offre diversi percorsi didattici per i bambini sulla vita in fattoria, sui cavalli e sul percorso delle piante dal seme al frutto. A Corte Carezzabella di San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo, con la fine delle scuole ripartiranno le Settimane Verdi. “Abbiamo un programma che piace molto alle famiglie – spiega la titolare Chiara Reato -, perché il nostro modello, sempre in evoluzione, si ispira a molteplici esperienze legate al mondo dell’outdoor education. Gli orti, i prati, gli alberi, le siepi, i boschetti e i fossi diventano aree di esplorazione ma anche scenari di attività musicali e teatrali. Inoltre si cucina, si cura l’orto, si raccolgono le uova e si raccolgono frutta e ortaggi”.

A Castelgomberto, in provincia di Vicenza, sono già partiti i pomeriggi per i bimbi con giochi all’aperto, passeggiate, piantagione di semi. “La nostra iniziativa ha avuto molto successo – dice la titolare Anna Radizzi -, perché, in mancanza di attività sportive, i bambini hanno potuto avere spazi all’aperto dove giocare e stare a contatto con la natura. Dal 7 giugno a settembre torneranno le settimane estive in fattoria per bambini dai 3 ai 13 anni con laboratori di pittura con fiori e colori estratti da materie prime naturali, preparazione di passate e marmellate, cottura di biscotti e pane in forno a legna. Faremo anche tanti laboratori con le erbe aromatiche, preparando sacchetti profumati alla lavanda e sale profumato”.

Anche in provincia di Treviso ripartiranno le attività estive per bambini. Alla Tenuta Sant’Eufemia a San Pietro di Feletto laboratori di fiori ed erbe e riconnessione con la terra; alla Fattoria delle Spezie di Conegliano passeggiate nel grande bosco con 2.800 piante e giochi all’aperto; alla Fattoria Boschetto di Campagna di Castagnole attività motorie e sensoriali all’aperto anche per piccini dai 3 ai 5 anni.