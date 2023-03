Confagricoltura Veneto: Gianni Bugno al Vinitaly tra bicicletta, enoturismo e Nova Eroica Prosecco Hills

Saranno Gianni Bugno, campione del mondo di ciclismo e vincitore del Giro d’Italia, e Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, i protagonisti dell’incontro che si svolgerà al Vinitaly di Verona martedì 4 aprile alle 16, nel padiglione D stand G-H-I di Confagricoltura, intitolato “La bellezza della bici e della fatica, il gusto dell’impresa tra paesaggi, tradizioni, vigne, castelli e antichi borghi”.

L’incontro, promosso da Confagricoltura e Confagricoltura Veneto al Vinitaly, approfondirà il tema dell’enoturismo che ben si coniuga a un mezzo di trasporto slow come la bicicletta, che offre la possibilità di godere della bellezza di vigneti e borghi e di assaporare eccellenze vitivinicole e gastronomiche, venendo a contatto con tradizioni, cultura e storia. Ci sarà anche un focus su Nova Eroica Prosecco Hills, che si svolgerà il 30 aprile, evento ciclistico nato due anni fa in puro stile Eroica, che si snoda tra castelli medievali e vigneti arroccati sulle colline tra Conegliano e Valdobbiadene. Ne parleranno Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto e presidente del comitato organizzatore Nova Eroica Prosecco Hills; Giordano Emo Capodilista, vicepresidente di Confagricoltura; Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, che organizza la nota ciclostorica toscana; e appunto Gianni Bugno e Vittorio Sgarbi.

Bugno, campione del mondo su strada nel 1991 e nel 1992, vincitore del giro d’Italia 1990, da anni propone programmi e viaggi per chi vuole coniugare la passione del ciclismo con quella dei viaggi e del benessere, scoprendo paesaggi, tradizioni e storia in Italia e nel mondo. L’anno scorso ha preso parte all’Eroica di Gaiole in Chianti, dove nel 1997 è nata la storica manifestazione, in sella a una bici Drali, indossando la maglia di campione del mondo vinta a Benidorm. Bugno, che ha vinto quattro tappe del Tour del France e due alla Vuelta, ha fatto sue parecchie classiche come la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre, parteciperà anche quest’anno all’Eroica con un’altra delle sue maglie da campione.

“In Veneto, e in tutta Italia, abbiamo paesaggi bellissimi, con un aspetto enogastronomico importante, che dobbiamo valorizzare - sottolinea Lodovico Giustiniani-. Eroica non è solo una manifestazione ciclistica, ma un movimento di persone appassionate di tutta la bellezza che gira intorno: cucina, vini, territori, cultura, tradizioni. Nova Eroica Prosecco Hills ed Eroica riescono a far conoscere percorsi molto suggestivi e panoramici che poi vengono visitati anche in altri periodi dell’anno. Le cantine traggono grande giovamento da questo turismo lento, che si sposa alla perfezione con queste zone vocate enologiche”.

Gli altri eventi proposti da Confagricoltura Veneto al Vinitaly, che si svolgeranno nello stand di Confagricoltura, sono il convegno “La riforma delle IG”, organizzato da Federdoc, Confagricoltura Veneto, Confagricoltura Venezia Giulia, Confagricoltura Trentino e Unione Agricoltori Altoatesini, che si svolgerà lunedì 3 aprile alle 12.30.

Mercoledì 5 aprile, alle 11, l’assessore regionale Elena Donazzan parteciperà allo show cooking dello chef Filippo La Mantia, che si avvarrà della collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Verona.