Confagricoltura Veneto: Grandinate nel Veronese e nel Veneziano, danni a uva e olive

Una forte grandinata ha colpito stamattina, poco dopo le 8, il territorio veronese, colpendo con particolare veemenza la zona storica del Valpolicella doc compresa tra Fumane, Marano e Negrar e le colline dell’Est veronese da Grezzana a Mezzane e Cazzano di Tramigna. Danni da vento anche a tetti, strutture e alberi, caduti anche sui vigneti. Una tromba d’aria ha colpito il lago di Garda, da Sirmione a Peschiera, ma al momento non risultano danni. Nel Veneto orientale la grandine ha colpito San Donà di Piave, nel Veneziano.

Nel Veronese la grandine, accompagnata da forte vento, è durata un paio di minuti, ma è stata fitta e secca come una mitragliata, causando danni ai grappoli d’uva ormai maturi e agli oliveti. “La botta c’è stata, anche se come sempre la grandine ha colpito a macchia di leopardo – commenta Christian Marchesini, presidente dei viticoltori di Confagricoltura Veneto, -. Molti grappoli sono a terra e ci sono parecchi acini spaccati. La preoccupazione, a una settimana dall’inizio della vendemmia, è per l’uva da mettere a riposo in cassetta per l’Amarone, che dev’essere perfetta. In parte è stata raccolta, ma tanti grappoli sono ancora sui tralci, anche perché la raccolta per il vino da Valpolicella deve ancora iniziare. Se il tempo si raddrizza e non arrivano altre tempeste c’è la possibilità di recuperare, perché in generale l’uva si asciuga e gli acini rotti non fanno marciume. In caso contrario il conto dei danni salirà. Conteggio che, al momento, è difficile quantificare, perché dovremo compiere le dovute verifiche nel campo e vedere, appunto, l’andamento del meteo”.

Danni segnalati anche da Confagricoltura Venezia, con una grandinata che in mattinata ha colpito soprattutto la zona di San Donà di Piave, interessando le varietà di uva non ancora raccolte: Glera prossimo alla vendemmia, Verduzzo, Raboso e Merlot. Segnalati danni anche su un frutteto a Villorba, in provincia di Treviso.