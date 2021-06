Confagricoltura Veneto: il biologico avanza: “Subito il marchio italiano”

Fidora contesta l’appello sottoscritto da oltre venti scienziati italiani affinché il Parlamento non finanzi l’agricoltura biodinamica, definita in una lettera “una pratica esoterica opposta e inconciliabile con alcun dato scientifico”. Secondo il presidente si tratta di “strumentalizzazioni per bloccare una legge sul biologico da parte di chi non concepisce che ci possano essere diversi sistemi di coltivazione, più compatibili con l’ambiente. Il biodinamico, in particolare, è una visione olistica dell’azienda agricola, che viene vista nel suo insieme e non solo per nutrire l’uomo, ma anche per nutrire la terra. Tenere conto della posizione degli astri e delle fasi lunari non è stregoneria, ma un recupero della tradizione popolare nostra, contadina, risultato di secoli di studi e osservazioni. Si tratta il biologico come nemico, quando nemico non è, per impedirgli di crescere. Ma è il consumatore a scegliere e premiare prodotti salutari e che rispettano l’ambiente”.

