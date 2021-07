Confagricoltura Veneto, il rodigino Stefano Casalini nuovo presidente dell’ente di formazione Erapra Veneto

Paolo Camerotto, veterinario dell’Asl 2 Marca Trevigiana , è tra i docenti del corso: “In Veneto si sono fatti grandi passi in avanti sul benessere animale, basti dire che tutti i polli da carne sono allevati a terra e che l’aviaria si è fermata proprio grazie al rispetto degli standard – dice -. Dalle nostre verifiche emerge l’interesse crescente a rispettare le normative comunitarie per tutto ciò che può servire ad allevare un animale sano e con meno stress: ventilazione, lettiera, alimentazione, abbeverata, densità di allevamento. Il tutto in un contesto ambientale che deve tener conto delle polveri e degli odori, anche per rispetto della popolazione. Per avere un alimento di ottima qualità, come richiede oggi il mercato, l’unica strada è quella di rispettare l’animale, garantendogli l’ambiente idoneo per vivere e crescere in salute. La cosa che ci fa piacere è che la richiesta di partecipazione ai corsi sta arrivando non solo dagli allevatori, ma anche da trasportatori, tecnici, manutentori, addetti, personale specializzato. L’Ue punta proprio a questo: a estendere le informazioni sul benessere animale alla maggior parte delle persone che interagiscono con l’ambiente degli allevamenti”.

