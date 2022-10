Confagricoltura Veneto: Pensionati agricoltori, nel 2023 attività culturali in tutte le province

Un’ambulanza donata alla Croce Rossa di Rovigo, progetti di formazione per anziani organizzati all’Università popolare, sviluppo di attività sociali e culturali. Sono alcuni dei progetti realizzati da Anpa, l’Associazione pensionati di Confagricoltura Veneto, grazie al cinque per mille versato all’onlus. E molte altre iniziative sono in rampa di lancio, com’è stato annunciato dal direttore Massimo Chiarelli al convegno che si è svolto a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova, alla presenza di 200 agricoltori provenienti da tutto il Veneto.

“Con il cinque per mille siamo riusciti ad acquistare defibrillatori per le sedi di Confagricoltura, sedie a rotelle per disabili e impianti di comunicazione per corsi a distanza per anziani – ha detto Chiarelli -. Per il 2023 ci impegneremo a svolgere attività culturali in tutte le province del Veneto. Visite a musei, ascolto di opere all’Arena di Verona, serate a teatro. La cultura, in ogni sua forma, ha un ruolo molto importante nell’invecchiamento attivo e aiuta l’inclusione sociale con effetti benefici sulle funzioni cerebrali e sul sistema immunitario. E soprattutto ora, dopo la pandemia che ha colpito i più fragili e i più anziani, è giusto che Confagricoltura sostenga gli agricoltori, che hanno speso una vita nei campi, a sentirsi partecipi e attivi nella vita di ogni giorno”.

Il tema del convegno regionale di quest’anno, introdotto dai saluti del presidente di Confagricoltura Padova, Michele Barbetta, era appunto “Percorsi culturali per migliorare la socialità dell’anziano”, di cui hanno parlato la storica dell’arte Elena Annovazzi, la studiosa Irene Crivellari e lo psicologo Luca Flesia, che ha sottolineato come, in alcuni Paesi, i medici prescrivono ticket per entrare nei musei. Oltre alla cultura, anche il verde ha effetti benefici sulla salute. Angelo Santori, segretario generale di Anpa, ha spiegato che alcuni ospedali stanno realizzando spazi di verde verticale per dare una maggiore serenità ai malati. “Il reparto oncologia del Policlinico Gemelli di Roma ha chiesto la nostra collaborazione per rendere migliori i reparti di radioterapia – ha riferito -. Ci auguriamo che altri ospedali seguano l’esempio e ci coinvolgano, perché come pensionati ed esperti del settore florovivaistico siamo in grado di fornire un valido supporto”.

Santori, insieme a Mariano Gobbo, presidente provinciale di Anpa, Rodolfo Garbellini, presidente nazionale e Sergio Nucibella, presidente regionale di Anpa, ha auspicato che il nuovo governo porti a conclusione la riforma sulla non autosufficienza, attesa da tre decenni. In Italia il 23 per cento della popolazione è over 65 e il 10 per cento non è autosufficiente. Nel 2030 un italiano su 12 sarà anziano e non autonomo. In Veneto, secondo i dati Istat 2021, gli over 65 sono 1.142.745, pari al 22,8 per cento della popolazione regionale che conta 4.869.830 persone. Una percentuale che si rispecchia in provincia di Padova, dove gli over 65 sono 215.658 su una popolazione di 932.629. Un invecchiamento progressivo della popolazione che impone un nuovo welfare sulla non autosufficienza, dall’assistenza domiciliare ai servizi di prevenzione e promozione della salute.