Confagricoltura Veneto: Prosecco sostenibile, i risultati della ricerca al Vinitaly

Tra pochi anni in Veneto si potranno stappare le prime bottiglie di Prosecco sostenibile, ottenuto con il contributo di vitigni resistenti a malattie come la peronospora e lo oidio. Il progetto Gleres, frutto di una convenzione siglata nel 2017 da Confagricoltura Treviso e il centro di ricerca Crea-Ve, procede a passo spedito verso l’obiettivo. I risultati saranno illustrati al Vinitaly lunedì 11 aprile alle 11 in un convegno promosso da Confagricoltura Veneto in collaborazione con Crédit Agricole FriulAdria, nella tensostruttura Hall area D, stand E2-E3, di Confagricoltura.

Il progetto “Gleres”, che coinvolge 16 tra le maggiori cantine delle terre del Prosecco, si propone di arrivare entro qualche anno a selezionare una decina di varietà figlie di Glera con caratteristiche di resistenza, qualità e forte somiglianza alla madre, nel segno di una vitivinicoltura rispettosa dell’ambiente e delle risorse naturali. Le nuove varietà consentiranno, infatti, di ridurre le perdite produttive con un abbattimento quasi totale di trattamenti. Introdurranno i lavori Lodovico Giustiniani, presidente regionale di Confagricoltura e Carlo Piana, direttore generale di Crédit Agricole FriulAdria. Quindi Riccardo Velasco, direttore del Centro di ricerca viticoltura ed enologia del Consiglio per la ricerca in agricoltura (Crea-Ve), presenterà numeri e risultati del primo quinquennio di lavoro effettuato in laboratorio e in campo con le piante figlie di Glera resistenti. Le conclusioni saranno affidate a Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura e Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche agricole.

Le cantine che partecipano al progetto, tutte della zona trevigiana di Valdobbiadene, sono Le Rive, Ruggeri & C, Foss Marai, Fratelli Bortolin, Le Contesse, Biancavigna, Masottina, Borgoluce, Luca Ricci, Adriano Adami, Le Colture, Fratelli Mercante, Abbazia di Busco, Tenuta San Giorgio, Marcello del Majno, Graziano Merotto.