Confagricoltura Veneto: sabato a Cervarese Santa Croce il convegno regionale dei pensionati

In Veneto, secondo i dati Istat 2021, gli over 65 sono 1.142.745, pari al 22,8 per cento della popolazione regionale che conta 4.869.830 persone. Una percentuale che si rispecchia in provincia di Padova, dove gli over 65 sono 215.658 su una popolazione di 932.629. Un invecchiamento progressivo della popolazione che impone un nuovo welfare sulla non autosufficienza e nuove forme di socialità. Di questo si parlerà nel convegno regionale di Anpa, l’Associazione regionale pensionati di Confagricoltura, che si svolgerà sabato 1° ottobre alle 9.30 al ristorante Al Bosco a Cervarese Santa Croce e sarà incentrato sul tema dei “Percorsi culturali per migliorare la socialità dell’anziano”.

La giornata inizierà alle 9.30 con i saluti di Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto, di Michele Barbetta, presidente di Confagricoltura Padova, Mariano Gobbo, presidente provinciale di Anpa e Rodolfo Garbellini, presidente nazionale. Alle 10 il via al convegno introdotto dal padovano Sergio Nucibella, presidente regionale di Anpa. La storica dell’arte Elena Annovazzi parlerà delle meraviglie artistiche di Padova, mentre la studiosa Irene Crivellari si soffermerà sull’orto botanico. Lo psicologo Luca Flesia spiegherà, invece, come si possa migliorare la socialità dell’anziano con la cultura. Alle 11.30 le conclusioni, affidate ad Angelo Santori, segretario Anpa nazionale.

Prevista la presenza di oltre 200 agricoltori, provenienti da tutto il Veneto, per una mattinata che vuole affrontare il tema dell’invecchiamento, illustrando le iniziative che l’associazione dei pensionati agricoltori sta portando avanti. “Il nostro è un Paese di vecchi, ma non per vecchi - sottolinea Angelo Santori, segretario generale di Anpa – In Italia il 23 per cento della popolazione è over 65 e il 10 per cento non è autosufficiente. Nel 2030 un italiano su 12 sarà anziano e non autonomo. Diventa perciò sempre più urgente realizzare misure concrete, a partire dalla riforma sulla non autosufficienza che attendiamo da decenni e che deve andare incontro alle esigenze di circa 10 milioni di persone tra anziani, familiari e chi li assiste professionalmente. Un sistema organico di assistenza, che superi l’attuale frammentazione degli interventi e preveda un finanziamento pubblico mirato a garantire il diritto all’assistenza, assicurando adeguati livelli essenziali sanitari e sociali”.

In Veneto gli agricoltori pensionati di Confagricoltura sono circa 10.000. Metà degli agricoltori vive con pensioni inferiori ai 1.000 euro mensili, che in molti casi sono anche di 500 o 600 euro. “Ci sono molte problematiche da affrontare – anticipa Sergio Nucibella -, in primis l’assistenza sociale e sociosanitaria degli anziani che lavorano in agricoltura e che vivono in zone rurali isolate, con pochi o inesistenti mezzi di trasporto, lontani da ambulatori e ospedali. La legge sull’invecchiamento attivo 23/2017 della Regione Veneto dà la possibilità alle associazioni di affiancare gli enti pubblici nell’organizzare attività di aggregazione, trasporto dei malati, promozione dei corretti stili di vita, controlli mirati alla prevenzione. Noi in questa occasione vogliamo porre l’accento sull’importanza di organizzare percorsi culturali per favorire l’aggregazione degli anziani agricoltori. Ci soffermeremo sulle bellezze di Padova e sui possibili itinerari da seguire, anche a cadenza settimanale”.