Confagricoltura Verona: Riparte InVigna con la novità degli special events in Valpolicella

Vigneti e splendide ville, notti stellate e calici alzate. È la ricetta di successo di InVigna, progetto enoturistico ideato da due giovani veronesi, Chezia Ambrosi e Chiara Lavarini, e patrocinato da Confagricoltura Verona e Coldiretti Verona. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, riparte con un calendario fitto di appuntamenti e una novità. Alle dieci date nei weekend, con la formula nota dei picnic tra i vigneti, si aggiungeranno infatti gli special events, vale a dire otto serate infrasettimanali in Valpolicella con aperitivi in location mozzafiato e street food. Saranno quattro venerdì alle Vigne di San Pietro e tre giovedì nella Tenuta Santa Maria di Villa Mosconi Bertani, che ospiterà anche il brunch di chiusura del tour domenica 25 settembre.

Si parte sabato 18 giugno, alle 19, alla Cappuccina Wines di Monteforte d’Alpone, con il picnic tra i vigneti con sottofondo musicale live. “Sarà un’estate ricca di appuntamenti tra vigneti e splendide ville, circondati dalla natura e alla scoperta delle eccellenze gastronomiche del territorio e soprattutto dei vini veronesi, i veri protagonisti – spiegano Chezia Ambrosi e Chiara Lavarini, ideatrici del progetto. InVigna ha riscosso un grande successo in questi anni e perciò abbiamo voluto offrire ai nostri winelovers alcune novità per continuare a scoprire il nostro territorio, in particolare della Valpolicella e delle colline moreniche del Custoza. Ringraziamo Confagricoltura e Coldiretti e le istituzioni per essere sempre state al nostro fianco”.

"Siamo felici di partecipare ancora - afferma Piergiovanni Ferrarese, presidente dei Giovani di Confagricoltura Verona -, convinti che il format sarà vincente anche quest’anno in quanto è sempre forte la voglia di stare insieme delle persone, a stretto contatto con la natura, oltre al desiderio di emozioni vere e di scoprire storie, aziende e le persone che le caratterizzano. Nelle due precedenti edizioni abbiamo registrato la presenza non solo di giovani e giovanissimi fra i winelovers, ma anche di tante famiglie, a conferma che l’evento in cui abbiamo creduto fin dall’inizio è adatto a un ampio pubblico”.

Concorda Riccardo Franco, delegato di Giovani Impresa Coldiretti Verona. “E’ una bella iniziativa che riscuoterà ancora più successo degli anni scorsi, dato l’annunciato arrivo di moltissimi turisti nella nostra provincia. Del resto, l’enoturismo è un’esperienza grazie alla quale i consumatori possono vedere con i loro occhi i luoghi e i territori di produzione, conoscere la cultura, le tradizioni e la gente che qui vive oltre a degustare i vini spiegati direttamente da chi li produce. Tutte esperienze sempre più apprezzate dai turisti italiani e internazionali”.

Sostegno anche dalla Regione tramite il consigliere regionale Filippo Rigo: “InVigna è un bel progetto che promuove il nostro territorio e anche in chiave turistica – dice -. Il comparto vitivinicolo e più in generale quello agricolo sono infatti eccellenze di Verona e del Veneto riconosciute in tutto il mondo.”

Invigna proporrà picnic tra i vigneti, allestiti con luci, coperte e cassette di legno a fungere da tavolini, accompagnati dai vini della cantina ospitante. L’obiettivo è promuovere le eccellenze enogastronomiche dei territori. Quindi, oltre ai grandi rossi e bianchi scaligeri, anche salumi, formaggi, frutta e pasticceria dei produttori locali. Durante gli eventi si terranno, inoltre, dei piccoli concerti. Anche questa edizione proporrà la possibilità di accreditarsi per una degustazione in cantina prima dell’inizio del picnic, per scoprire la storia delle aziende vitivinicole coinvolte nel progetto.

I picnic sotto le stelle, dopo la Cappuccina Wines, faranno tappa il 23 giugno alla tenuta Santa Maria di Mosconi Bertani; il 25 giugno nell’azienda agricola Fugolo Gianluca a Pescantina; il 2 luglio a Stefano Accordini Wines a Fumane; il 9 luglio nell’azienda agricola Aldo Adami di Custoza; il 16 luglio a Palazzo Montanari di Bure; il 23 luglio a Villa Spinosa a Negrar; il 30 luglio nell’azienda Fumanelli a San Pietro In Cariano; il 6 agosto a Corte Mamaor di Valeggio sul Mincio; il 12 agosto a Tenuta La Ca’ di Calmasino; il 20 agosto a Ca’ Rugate a Montecchia di Crosara. Info e contatti: 3460366108 o 3297859891; invigna2019@gmail.com