Confai Bergamo: Cresce il fenomeno dell’agricoltura sociale

"Le fattorie sociali rappresentano un fenomeno che da alcuni anni a questa parte si sta gradualmente affermando in provincia di Bergamo, così come in diverse aree del territorio nazionale, e che potrebbe rappresentare nel prossimo futuro un punto di riferimento significativo nel quadro dell'agricoltura multifunzionale": così il direttore di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo, ha commentato le risultanze di uno studio diffuso da ricercatori del CREA sulla rivista specializzata Pianeta Psr.

L'agricoltura sociale ha iniziato a manifestarsi nella provincia orobica a partire dai primi anni 2000, riscuotendo sempre maggiore attenzione da parte delle istituzioni locali e regionali per le forti componenti etiche e di inclusione sociale proprie di alcune attività di servizio offerte in ambito agricolo, incluse quelle per i fruitori over 60, legate alla cosiddetta silver economy. Ne sono esempi, in territorio orobico, gli agriasili, le imprese agricole che praticano la pet therapy, quelle che si occupano di reinserimento lavorativo di categorie svantaggiate o di supporto nella cura delle dipendenze: un gruppo che, secondo recenti rilevamenti, comprende quasi un centinaio di aziende, anche se non tutte risultano ancora accreditate nel sistema previsto dal nuovo regolamento attuativo lombardo del 2021, a sua volta incardinato nella Legge Regionale 35 del 2017.

"L'auspicio è che, benché si tratti di una realtà ancora embrionale, l'agricoltura sociale possa avere un impatto sempre maggiore sui nostri territori - commenta Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia -. Stiamo infatti assistendo ad un percorso di consolidamento di micro imprese e pmi agricole che, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, danno un pregevole contributo in termini di crescita della qualità della vita e del lavoro nelle aree rurali".