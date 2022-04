Confai Bergamo, nuovo bando per filiere agroalimentari: Auspichiamo progettualità che stimolino investimenti in una logica di rete

"Il Vº Bando dei contratti di filiera e di distretto, annunciato dal ministero delle Politiche Agricole lo scorso mese di dicembre, entra ora in fase operativa aprendo nuove prospettive in termini di sviluppo strategico del settore agroalimentare, in un periodo in cui agli sforzi collettivi per ottenere processi produttivi sempre più sostenibili si somma la preoccupazione per la sicurezza degli approvvigionamenti a causa dei noti eventi internazionali": con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, commenta la pubblicazione del nuovo bando per i contratti di filiera da parte del Mipaaf. La misura - come si sottolinea in un recente comunicato del ministero - è finanziata attingendo al fondo degli investimenti complementari al PNRR e prevede una dotazione totale di 1 miliardo e 203 milioni.

"Di fronte ai complicati scenari di guerra e alla strisciante crisi economica internazionale - riflette Enzo Cattaneo, direttore di Confai Bergamo - la nostra organizzazione saluta come positiva la possibilità di stimolare nuove progettualità mediante la collaborazione ad ampio raggio di un gran numero di attori del settore agricolo e agroalimentare in una logica di rete".

Secondo il testo del bando, nella cui applicazione avranno un ruolo essenziale anche le amministrazioni regionali, i beneficiari del finanziamento saranno "le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione", previa sottoscrizione di un accordo di filiera finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale.

Il bando attuale conferma le disposizioni contenute nelle precedenti edizioni in termini di ammontare dei progetti finanziabili, ciascuno dei quali avrà un tetto massimo di 50 milioni di euro, applicati a interventi di carattere interregionale e nazionale.