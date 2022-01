Confcooperative Campania, l’ultimo saluto a Ciro Fanzo, cooperatore e dirigente storico

Confcooperative Campania perde un cooperatore e un dirigente storico e appassionato, tra i pionieri della cooperazione nella nostra regione. Ciro Fanzo, sannita, cooperatore agricolo proveniente dal comparto tabacchicolo, amministratore delegato del gruppo CECAS di Benevento, è stato impegnato per lungo tempo negli organi di Confcooperative, a tutti i livelli, ricoprendo ruoli apicali tra gli incarichi più importanti. Ciro Fanzo è stato, infatti: Presidente dell’Unione provinciale di Benevento e Vicepresidente di Confcooperative Campania, Presidente della Confcooperative Fedagri Campania e Vicepresidente della Fedagri nazionale.

Confcooperative Campania esprime dolore per questa perdita ma anche gratitudine per l’impegno e la passione che Fanzo ha profuso per la crescita dell’Organizzazione. “Convinto che la cooperazione fosse la strada per lo sviluppo dell’economia locale e delle comunità, Ciro Fanzo non si è mai risparmiato, donandosi e impegnandosi senza sosta. Dirigente di stile, uomo di grande spessore umano, ha creduto nella funzione e nel ruolo della nostra Associazione e lascia un testimone di cui far tesoro” commenta l’Organizzazione che in Campania rappresenta, tutela e revisiona le imprese cooperative.