Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital. Rinnovato il contratto pesca: aumento del 6%

«Siglato al Palazzo della Cooperazione l’accordo per il rinnovo del CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca scaduto un anno fa. Il settore conta oggi 12000 imbarcazioni attive in tutte le marinerie con oltre 24000 imbarcati tra armatori, soci di cooperative e marinai. L’accordo, costruito con senso di responsabilità in un clima di cordiale e fattiva collaborazione lungo tutto il 2021 nonostante le difficoltà della modalità a distanza causa Covid, prevede un aumento del 6% dei livelli retributivi da corrispondersi in due tranche di 3% la prima da gennaio 2022 e la seconda 12 mesi dopo. Previsti anche altri aggiustamenti economici e normativi per ammodernare il contratto rispetto all’evolversi dei tempi». Così in una nota Confcooperative FedagriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital rendono noto l’accordo di rinnovo siglato con Flai – Cgil, Fai – Cisl, Uila – Pesca.

