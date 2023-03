Confcooperative Fedagripesca, Piccinini: assurdo divieto pesca strascico, a rischio il settore. A nord Africa monopolio nel mediterraneo. VIDEOINTERVISTA

In merito alla proposta Ue sull’eliminazione totale della pesca a strascico.

“Se si dovesse applicare penso che -giacché abbiamo già perso metà della flotta peschereccia- in questo modo perderemmo anche l'altra metà. Non sta né in cielo né in terra, perché oltretutto va a contraddire tanti anni di normative europee che vogliono portare, appunto, alla preservazione delle specie ed a una pesca in questo modo sostenibile. Adesso viene tutto cancellato da un tratto di penna che ripeto, non ha senso, anche perché va a incidere sul Mediterraneo, che non è un mare su cui si affaccia solo l'Unione europea.”

Così il presidente di Confcooperative FedagriPesca Carlo Piccinini a margine dell’incontro odierno con il ministro Masaf Lollobrigida.

“Quindi andremo a castrare le nostre imprese già in difficoltà, perché già le normative sono molto restrittive e pongono gravi problematiche di settore: quando poi abbiamo l'altra parte che è il Nord Africa, a cui lasceremo di fatto il monopolio della pesca. Ma volendo essere ancora più polemico: già oggi vi sono pescherecci giapponesi per il tonno nel Mediterraneo, e noi andiamo invece a uccidere la nostra flotta peschereccia.”