CONFCOOPERATIVE LAVORO: GARANTIRE SUBITO LIQUIDITÀ A IMPRESE

«Occorre intervenire subito e concretamente per sostenere la liquidità del nostro sistema imprenditoriale». Lo dice Massimo Stronati presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi. «Nel quadro degli interventi messi in campo ritengo utile avanzare due proposte specifiche: la prima – aggiunge Stronati – è che Cassa Depositi e Prestiti intervenga come garante per il pagamento dei debiti contratti da varie amministrazioni pubbliche nei confronti dei privati. Attraverso un sistema di garanzia per cui si procede subito al pagamento e poi sarà Cdp ad attendere che le varie amministrazioni le conferiscano il dovuto. La seconda richiesta è relativa al meccanismo dello split payament che potrebbe essere sospeso per tutto il 2020 in particolare per i consorzi che forniscono opere, lavori e servizi alla PA. Attraverso queste due misure – conclude Stronati – si potrebbe garantire subito liquidità alle imprese».

