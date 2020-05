CONFCOOPERATIVE: MODIFICARE ART 42, CONTAGIO È MALATTIA, NON INFORTUNIO SUL LAVORO

«Sappiamo bene – continua Stronati – che la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro è estremamente difficile, come ha precisato l’Inail, ma questo conferma che non è esclusa, come, invece, sarebbe stato se il covid-19 fosse riconosciuto come malattia. Cosi come appare del tutto evidente che dall’accertamento di eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro non può discendere automaticamente dal riconoscimento di infortunio. Un automatismo che sarebbe insostenibile in uno stato di diritto. È stato sempre del tutto chiaro che le responsabilità, eventuali, devono essere rigorosamente accertate, dalle autorità competenti, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail».

