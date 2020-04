CONFCOOPERATIVE: PERIFERIE E CRIMINALITÀ RESTINO IN AGENDA GOVERNO

«Sostegno incondizionato alla nostra cooperativa “Il sorriso di Stefano” la residenza per anziani di Foggia vittima di un vile atto criminale, colpita per la terza volta in tre mesi. La cooperazione combatte il coronavirus e non molla contro il malaffare. Donne e uomini della cooperazione sono in prima linea nell’assistenza agli anziani, alle persone più fragili. In questa emergenza sono in prima linea al pari del personale degli ospedali, con meno strumenti di protezione, ma con tanto cuore e professionalità. La stagione delle bombe a Foggia non sembra fermarsi nonostante il dispiegamento delle forze dell’ordine e l’emergenza Covid. Le cooperative si misurano quotidianamente nel portare servizi alla persona, ma non solo, sia nelle aree metropolitane sia nelle periferie. Operano una funzione di riqualificazione e riscatto socio economico in territori devastati dalla criminalità che ne vincola le possibilità e ne soffoca lo sviluppo. Questi sono punti che devono restare al centro dell’agenda politica del governo centrale e delle amministrazioni locali benché oggi le attenzioni e gli sforzi siano giustamente concentrati nel contenimento e nel contrasto del Covid19». Così Maurizio Gardini presidente nazionale di Confcooperative commenta e condanna il terzo attentato che la criminalità foggiana ha portato alla cooperativa sociale “Il sorriso di Stefano” dall’inizio dell’anno.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK