Conferenza Nazionale Nutrizione, Scordamaglia: Contrastare tutti uniti il cibo sintetico, opposto a nostri modelli

"Occorre contrastare tutti uniti il cibo ultraprocessato e sintetico opposto al nostro modello distintivo”.

Così Luigi Scordamaglia in apertura della conferenza nazionale sulla nutrizione.

“Un evento importante che arriva in un momento fondamentale in cui si scontrano due visioni quella di chi vorrebbe omologare la dieta globale con prodotti ultratraaformati e di sintesi e chi invece, come da sempre coldiretti e filiera italia fanno insieme alle migliori imprese del Made in italy alimentare, crede che la distintività, l’eccellenza, i legami veri e non fake con i territori e con la produzione agricola nazionale. Insomma un modello vincente a livello globale, come il recente record degli oltre 60 miliardi di export agroalimentare dimostra. Il mondo non vuole solo i nostri prodotti ma anche il nostro modello produttivo integrato e sostenibile contrastato solo dalle poche multinazionali globali che stanno investendo enormi risorse per distruggere ogni distintività. Ed in questa battaglia avere accanto il Governo, a cominciare dai Ministri Schillaci e Lollobrigida, è fondamentale a tutela contemporaneamente delle nostre filiere, del nostro Paese e dei nostri cittadini".