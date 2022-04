Conferenza Stato-Regioni: tutti i punti di competenza Mipaaf

Al via domani la riunione della Conferenza Stato Regioni a Via della Stamperia, n. 8 in Roma. Tra i punti di interesse del ministero delle Politiche agricole risultano la “Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e

loro associazioni (al punto 15); la proposta di programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzata alla realizzazione

dei programmi genetici svolti dai soggetti terzi riconosciuti (AIA/ARA) (al punto 16); lo schema di decreto ministeriale recante i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi per le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica (al punto 17); lo schema di decreto ministeriale recante Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli (al punto 18); lo schema schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni per l’attuazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (al punto 19); lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante riparto del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza (al punto 20); e infine lo schema di decreto recante Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamenti europei (al punto 21).

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica l'ordine del giorno in PDF e a seguire in forma testuale i punti di competenza Mipaaf:

ODG-CSR-28APRILE2022

15. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di provvedimento che modifica il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969 concernente “Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022”

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2022/14 - Servizio politiche agricole e forestali

16. Intesa, ai sensi dell’articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla “Proposta di programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzata alla realizzazione dei programmi genetici svolti dai soggetti terzi riconosciuti (AIA/ARA) – anno 2022”.

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2022/15 - Servizio politiche agricole e forestali

17. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi per le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica a valere sul “Fondo per l’agricoltura biologica”, di cui all’art. 1, comma 522, della Legge 27

dicembre 2019, n. 160.

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2022/16 - Servizio politiche agricole e forestali

18. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2022/17 - Servizio politiche agricole e forestali

19. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni per l’attuazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018 n. 34011”.

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2022/18 - Servizio politiche agricole e forestali

20. Intesa, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante riparto del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. ID MONITOR 4885.

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2022/19 - Servizio politiche agricole e forestali

21. Comunicazione, ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del DM 7 giugno 2018, sullo schema di decreto recante Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014

(POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2022/20 - Servizio politiche agricole e forestali