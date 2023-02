Conferenza sulla nutrizione, Schillaci: fondamentale insegnare stile di vita salutare ai giovani

“I grandi cambiamenti si possono realizzare quando c’è collaborazione. Approfondiremo diverse tematiche in questa tre giorni, che si trasformeranno in un decalogo sui comportamenti salutari che evitino malattie croniche proprio collegate alla nutrizione. Sono fermamente convinto che in un sistema come il nostro, dove abbiamo un’età media elevata e una grande longevità, è fondamentale insegnare sin da giovani ad avere uno stile di vita adeguato per far sì che un giorno ci siano meno malati. Serve un approccio intersettoriale per contrastare la diffusione di stili alimentari poco salutari".

Così Orazio Schillaci, Ministro della Salute, in occasione dell'inaugurazione della Conferenza nazionale sulla nutrizione organizzata dal Ministero della Salute a Roma.

"Questa iniziativa si concentra sulla prevenzione, un fattore strategico che consente di migliorare la qualità della vita delle persone e garantire la sostenibilità del sistema sanitario nazionale”.