Confeuro: Agroalimentare italiano svolge ruolo chiave per la ripresa. No a deleghe sui marchi Ue di qualità

L’agroalimentare italiano è in grado di crescere nonostante una delle congiunture più difficili degli ultimi decenni, dimostrando che la qualità delle nostre produzioni ripaga anche in tempi di crisi – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. Le ultime elaborazioni dei dati Istat certificano un aumento del 20% dell’export nel primo trimestre 2022 su base annua, un dato che sancisce un nuovo record assoluto. Sono in particolare Germania, Francia e Stati Uniti a scegliere il cibo italiano, mentre i prodotti più acquistati sono quelli alla base della dieta mediterranea come vino, frutta e verdura fresca.

I prodotti della nostra agricoltura possono giocare un ruolo importante nella ripresa economica anche in chiave anticongiunturale, perché risentono meno di altri settori delle oscillazioni del ciclo economico e possono contare su una domanda tendenzialmente rigida - continua Tiso. Proprio per questo è necessario investire per il miglioramento infrastrutturale e per sostenere l’internazionalizzazione delle nostre imprese.

Altrettanto essenziale è la tutela dei nostri marchi tipici e la lotta contro forme di concorrenza sleale come l‘Italian Sounding. Condividiamo pertanto l’appello del ministro dell’Agricoltura Patuanelli, che si è detto preoccupato per la possibile esternalizzazione delle competenze della Commissione europea relative ai prodotti a indicazione geografica tipica (Igp) e Dop ad agenzie esterne. Il ruolo della Commissione in una materia così delicata deve restare dominante, se non esclusivo.