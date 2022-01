Confeuro: aumento prezzi agricoli, urgente una risposta a livello nazionale ed europeo

Occorre andare oltre la retorica per rendere concreta la ripartenza. Quest'ultima non può avvenire in uno scenario in cui i prezzi di beni e servizi di primissima necessità come l'energia e gli alimenti continuano ad aumentare, costringendo le fasce meno abbienti a contrarre i consumi e i produttori a sopportare un nuovo peso in una congiuntura già incerta. L’azione dell’Europa è indispensabile, ma non basta. Chiediamo pertanto che anche il Governo e il Parlamento si attivino al più presto per rispondere a livello interno all’emergenza prezzi.

