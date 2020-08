CONFEURO: BEIRUT, URGENTE SVOLTA VERDE PER RIDURRE AL MINIMO RISCHI E PROTEGGERE LA VITA

La tragedia di Beirut conferma l’urgenza di riconvertire le attività dell’uomo per renderle sostenibili, proteggendo la vita degli uomini e del pianeta – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. In attesa che le indagini rivelino le cause dell’esplosione, alcune indicazioni sono già emerse in modo chiaro: quando si gestiscono materiali nocivi e altamente inquinanti il rischio zero non esiste. Basta una scintilla o la semplice negligenza per provocare decine di morti e devastazioni ambientali.

Realizzare una svolta verde del pianeta significa anche ridurre al minimo il rischio di incidenti come quello avvenuto in Libano, che oltre alla perdita inestimabile di vite umane porta con sé danni all’ambiente e alla salute che saranno pagati a caro prezzo – spiega Tiso. Investire oggi per avere una qualità della vita e più ricchezza domani deve essere l’obiettivo di quanti si battono per una gestione ecologica delle risorse. Occorre lavorare affinché l’interesse collettivo prevalga su quello particolare, che spesso si oppone al cambiamento per salvaguardare rendite di posizione e profitti nel breve periodo.

Fare leva sulle imprese, tuttavia, non basta. La politica è chiamata a giocare un ruolo decisivo per accompagnare le attività produttive nella transizione, salvaguardando i posti di lavoro e incentivando l’innovazione sostenibile.

