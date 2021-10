Confeuro: biologico guadagna terreno, accelerare approvazione legge per dare nuovo impulso al settore

Non ci sono solo note positive per la nostra agricoltura. C’è infatti ancora molto da fare per abbattere l'utilizzo di fertilizzanti, la cui distribuzione nell’ultimo decennio è diminuita solo dell’1,3%, e dei fitosanitari, che hanno registrato un meno 6,5% nello stesso arco temporale. Più in generale, il dato sulle emissioni del settore agricolo, rimaste ferme agli stessi livelli di dieci anni fa, merita un’analisi approfondita per comprendere quali ulteriori strumenti possono essere messi in campo per ridurre al minimo i gas a effetto serra. Da molti considerato come poco realistico, l'obiettivo di raggiungere il 25% della superficie agricola europea coltivato a biologico entro il 2030 può concretizzarsi grazie anche a Paesi come il nostro, che ha tutte le risorse necessarie per fungere da apripista.

