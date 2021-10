Confeuro: Cnr, aziende agricole pronte alla svolta sostenibile. Da Pnrr occasione unica per la riforma del primario

Come spesso accade, la realtà produttiva segue dinamiche proprie e corre più veloce della politica, che è chiamata a prendere atto di uno scenario in rapido mutamento per permettere alle aziende di esprimersi al meglio. Sappiamo che l'opportunità di assecondare il cambiamento è, per così dire, dietro l'angolo. Nel Pnrr sono previsti stanziamenti per il settore primario pari a 1,92 miliardi di euro per lo sviluppo delle tecnologie del biogas e del biometano. Ma, in un modo produttivo predisposto al cambiamento, sono molti i comparti in cui i nuovi fondi europei possono fare la differenza. È compito del Governo sfruttare al meglio quest'occasione storica per la riforma della nostra agricoltura.

