CONFEURO: CORONAVIRUS, BENE ANTICIPO DEGLI AIUTI PAC. SEMPLIFICARE ORA LE PROCEDURE

Poter contare su procedure rapide e su una pubblica amministrazione efficiente è una condizione essenziale per far sì che le risorse stanziate arrivino a destinazione e producano gli effetti desiderati. Anche misure ben congegnate rischiano di infrangersi contro l’ostacolo di una burocrazia che non sappia rispondere alle esigenze di imprese e cittadini. La pubblica amministrazione deve fare di tutto per venire incontro a imprese e lavoratori agricoli, che in queste settimane non si sono mai fermati rivelandosi essenziali per la tenuta del Paese.

