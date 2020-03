CONFEURO: CORONAVIRUS, NECESSARIE MISURE SEMPLICI E RAPIDE PER SOSTENERE LE IMPRESE AGRICOLE

L’esigenza di una pubblica amministrazione vicina alle imprese agricole si fa ancora più forte in queste settimane in cui l’Italia intera si è fermata per combattere il coronavirus – dichiara il presidente nazionale Confeuro Andrea Michele Tiso. L’agricoltura italiana è tra i pochi settori che non hanno conosciuto sosta in questi giorni, perché è essenziale per il Paese. Al fine di sostenere agricoltori e allevatori, che stanno facendo del loro meglio per assicurare le forniture di cibo, è indispensabile adottare misure semplici e di facile gestione, avvalendosi anche di procedure telematiche per ottimizzare i tempi.

L’emergenza sta costringendo gli enti competenti a riprogrammare scadenze, obblighi amministrativi e fiscali per permettere alle aziende agricole di continuare il loro lavoro in questa difficile fase – spiega Tiso. Il Governo sta inoltre studiando misure straordinarie di sostegno per tutto il settore primario, affinché la ripresa sia quanto più rapida e stabile.

Tuttavia, a poco varrebbe mettere a disposizione nuovi fondi e risorse se procedure amministrative poco chiare e trasparenti dovessero trasformarsi in un ostacolo per le tante aziende del settore agroalimentare colpite dall’emergenza. La crisi può invece trasformarsi in un’opportunità se riuscirà a innescare un cambiamento nella nostra amministrazione, spingendola verso la semplificazione e l’ascolto delle esigenze condivise da tutti gli operatori della filiera agroalimentare. Per queste ragioni, Confeuro rinnova il suo impegno a la sua disponibilità a lavorare in questa direzione insieme alle amministrazioni interessate.

