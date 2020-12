Confeuro: crisi agricoltura, per gli italiani la ripresa deve essere sostenibile

C’è bisogno di nuove risorse e di investimenti all’insegna della sostenibilità per invertire la tendenza e incrementare la produzione, anche grazie ai fondi in arrivo dall’Europa. Sono gli stessi italiani a chiederlo. Secondo il rapporto di Fondazione Enpaia e Censis, la sostenibilità ambientale e delle comunità è per il 95,5% degli italiani la priorità; per il 90,6% l'agricoltura ne è già oggi il motore, mentre per il 60% ha dato un contributo importante nella lotta al cambiamento climatico. Il 93,7% degli italiani è inoltre favorevole a stanziare aiuti a favore delle imprese agricole che investono in sostenibilità. Numeri che parlano chiaro. Spetta ora al Governo fornire le risposte alle richieste avanzate non solo dalle associazioni di categoria, ma dalla stragrande maggioranza dei cittadini.

