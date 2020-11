Confeuro: distribuzione derrate, un aiuto concreto per i meno abbienti e per la filiera agroalimentare

Il decreto del Governo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti ha il merito di sostenere le fasce più deboli della popolazione e al tempo stesso la filiera agricola – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. La crisi sanitaria ha cambiato la vita di tutti, ma come sempre a pagare il prezzo più alto sono i meno abbienti. Lo stanziamento di 36 milioni per l'acquisto di prodotti dell’agroalimentare italiano è un aiuto concreto per quanti sono in difficoltà economiche per procurarsi un bene essenziale come il cibo.

Anche la filiera alimentare sta risentendo della chiusura di bar e ristoranti e del rallentamento dell’economia. La possibilità di destinare una parte della produzione ai più bisognosi, grazie al contributo dello Stato, permette alle aziende agricole di collocare parte della loro produzione e di partecipare allo sforzo collettivo per tutelare i più vulnerabili – continua Tiso.

Per fornire un aiuto immediato, al decreto dovrà seguire in tempi brevi l'emanazione dei bandi da parte di Agea, che avrà il compito di interloquire con le diverse filiere per organizzare le modalità di approvvigionamento e distribuzione. In una fase così difficile, l'agricoltura conferma la sua valenza strategica per tutto il Paese. Sostenere il settore primario significa aiutare non solo le aziende agricole, ma produrre effetti positivi anche a livello economico, ambientale e sociale.