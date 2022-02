Confeuro: Emergenza siccità, dare priorità a rinnovo rete idrica e agricoltura 4.0 per migliore gestione acqua

La mancanza d’acqua è una minaccia sempre più incombente per l’agricoltura, oltre a costituire un problema ambientale di vasta portata – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. Secondo gli studiosi, la siccità che sta colpendo l’ovest degli Stati Uniti è la peggiore degli ultimi 1.200 anni e per il 42% è da attribuirsi ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo. La situazione non è molto migliore nel nostro paese, dove il Po è in secca in seguito all’inverno con meno precipitazioni degli ultimi 65 anni.

Il fragile equilibrio del pianeta è messo a dura prova e mostra chiari segni di sofferenza, che hanno serie implicazioni per attività come l’agricoltura e più in generale per la tutela degli ecosistemi – continua Tiso. La crisi idrica è diventata quasi permanente e non è più limitata ai soli mesi estivi. Privilegiare coltivazioni che richiedono meno irrigazioni può contribuire ad attenuare l’emergenza, ma non agisce sulle cause del problema.

Piogge sempre più irregolari e a carattere torrenziale causano danni alle coltivazioni e al territorio. La lotta contro i cambiamenti climatici resta l’asse portante delle politiche ambientali, ma deve essere integrata da un rinnovamento della rete idrica per ridurre al minimo le perdite. Occorre inoltre un nuovo sistema di invasi e di opere per il recupero e la conservazione delle acque per consentire agli agricoltori di proseguire le loro attività. Un aiuto fondamentale può provenire infine dalle nuove applicazioni digitali che ottimizzano l’utilizzo delle risorse, a partire dall’acqua.