Confeuro: etichette alimentari, corretta informazione del consumatore è fondamentale per transizione ecologica

Riconvertire la produzione agricola e promuovere il biologico è solo uno dei tasselli della transizione verde, che per trasformarsi in realtà deve contare anche su consumatori informati secondo regole che assicurino la massima trasparenza. – continua Tiso. Il sistema di etichettatura europeo giocherà quindi un ruolo fondamentale sia per la salute dei consumatori, sia per assicurare una competizione equa tra i produttori, che saranno premiati anche in base alla qualità della loro offerta. Per questo accogliamo con favore le dichiarazioni del neo-ministro delle Politiche agricole Patuanelli, che ha ribadito la linea dura contro l'introduzione del sistema nutriscore per gli alimenti italiani. Oltre a inserire una forte componente di discrezionalità, la cosiddetta etichettatura a semaforo rappresenterebbe infatti una minaccia per molte delle nostre eccellenze alimentari.

