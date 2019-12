CONFEURO: FALLIMENTO COP 25, L’EUROPA RISPONDA CON UNA SVOLTA VERDE

Per tagliare il traguardo dell’impatto zero sarà indispensabile il contributo dell’agricoltura, uno dei settori più colpiti dai cambiamenti climatici che può essere al tempo stesso la chiave di volta per mitigarli. Per questo è urgente promuovere a livello nazionale ed europeo una transizione dall’agricoltura industriale all’agroecologia. A questo scopo, l’annunciato Just Transition Fund da 100 miliardi di euro sembra essere un buon punto di partenza. Se a livello mondiale sembrano prevalere gli egoismi nazionali, l’Europa non può più aspettare ed è chiamata a cambiare passo ora per realizzare la sua svolta verde.

