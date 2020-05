CONFEURO: GIORNATA MONDIALE BIODIVERSITA’, AGRICOLTURA GIOCA RUOLO DECISIVO

Il contributo dell’agricoltura è decisivo per la conservazione della biodiversità e garantire l’equilibrio del nostro ecosistema – dichiara il presidente nazionale Confeuro Andrea Michele Tiso. In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, è bene ricordare che solo un’agricoltura rispettosa dell’ambiente permette di difendere non solo la ricchezza genetica presente sul nostro territorio, ma anche il patrimonio culturale delle popolazioni che lo abitano.

Nel mondo, circa un quarto di tutte le specie animali e vegetali sono a rischio estinzione. L’80% di queste ultime vive nelle foreste, sempre più minacciate dallo sfruttamento dell’uomo - continua Tiso, La perdita di biodiversità si traduce anche in elevati costi economici: è stato calcolato che l’estinzione di piante e animali provoca perdite equivalenti a 145mila miliardi di dollari l’anno.

Alcuni segnali positivi sono giunti ieri da Bruxelles, con la presentazione delle nuove linee strategiche per la biodiversità della Commissione europea per il decennio 2020-2030. Il piano è un buon punto di partenza, ma può essere migliorato e non introduce ancora vincoli per gli Stati membri. A questo proposito, il nostro ministero dell’Ambiente ha giustamente ricordato che “la maggior parte degli obiettivi del Piano Strategico per la Biodiversità 2011-2020 non sarà raggiunto entro quest’anno, mentre il Pianeta sta per affrontare una crisi ambientale senza precedenti”.

Per evitare che il Green New Deal rimanga sulla carta, abbiamo già a disposizione molti strumenti, a partire dalla riforma in senso agroecologico della Pac. La necessità di una riconversione della nostra agricoltura non può più essere messa in dubbio. Occorre soltanto individuare le modalità migliori per realizzarla.

