CONFEURO: GIORNATA MONDIALE TERRA, UNA RIVOLUZIONE AGROECOLOGICA PER ILPOST-COVID19

Viviamo oggi in un mondo dove la biodiversità è in pericolo, i cambiamenti climatici mettono a rischio l’intero ecosistema e alcuni diritti fondamentali della persona sono sospesi per fronteggiare la crisi sanitaria. Tra i principali responsabili dell’inquinamento dell’atmosfera ci sono proprio l’agricoltura industriale e gli allevamenti intensivi. Non c’è una sola ragione per attendere oltre. La crisi in corso ci avverte che è il momento di imprimere una svolta che beneficerà non solo l’agricoltura, ma l’intera economia e la nostra vita quotidiana – conclude Tiso.

