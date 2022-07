Confeuro: Giorni decisivi per le etichette alimentari. Crisi politica non indebolisca azione governo in sede Ue

Si avvicinano giorni decisivi per il sistema di etichettatura europeo, che sarà definito a breve per poi essere presentato in autunno all’interno della strategia Farm to Fork – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. Anche in sede Ue è importante che l’azione del Governo non sia indebolita dalla crisi politica e dalle imminenti elezioni. I nostri rappresentanti sono chiamati a difendere gli interessi del Paese. Siamo infatti di fronte a un bivio cruciale per il nostro agroalimentare.

Il confronto sulle etichette vede da un lato i sostenitori del sistema Nutriscore, dall’altro quelli del Nutrinform Battery, tra cui l’Italia - continua Tiso. Si tratta di due modalità molto diverse di informare il consumatore. Mentre il Nutriscore assegna un punteggio di presunta salubrità utilizzando i colori del semaforo, il Nutrinform si concentra molto più giustamente sulla quantità di nutrienti contenuti in ciascun prodotto, senza influenzare indebitamente il consumatore.

La battaglia sulle etichette alimentari è di importanza cruciale. L’adozione del Nutrinform penalizzerebbe infatti molte nostre eccellenze alimentari. Il dibattito dei prossimi giorni si annuncia decisivo e giunge nel momento meno propizio per l’Italia. Chiediamo pertanto all’esecutivo uscente di far valere tutto il peso del nostro Paese per difendere l’agroalimentare italiano.