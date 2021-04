Confeuro: Green deal, sì a transizione graduale ma revisione al ribasso sarebbe un grave errore

Si parte da vecchie impostazioni, come quella che vede il biologico come alternativo alla sicurezza alimentare, per ridimensionare se non smontare del tutto l'impalcatura della transizione verde a cui il Governo Draghi ha deciso di dedicare un apposito ministero. Si tratta spesso di approcci parziali, che considerano solo la quantità e non la qualità del cibo, e valutano gli effetti a brevissimo termine ignorando quelli ben più rischiosi che si produrrebbero nel lungo periodo. Crediamo sia giunto il momento di allargare la visione, per valutare costi e benefici per l'intera collettività di scelte che non possiamo più rimandare.

