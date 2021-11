Confeuro: il trattato Italia-Francia puo’ aprire nuove prospettive anche per l’agricoltura

La cooperazione bilaterale offre inoltre la possibilità di velocizzare alcuni processi che in sede europea richiedono inevitabilmente più tempo e mediazione. Non si tratta di scavalcare il multilateralismo, su cui si fonda il funzionamento dell’Europa, ma di far sì che alcuni Paesi, come Italia e Francia, possano fungere da apripista per transizioni come quella agroecologica, che a livello continentale richiedono più tempo per maturare.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK