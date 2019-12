CONFEURO: INVESTIRE IN TECNOLOGIE ECOCOMPATIBILI PER MIGLIORARE PRODUTTIVITA’ IN AGRICOLTURA

Per aumentare la produttività dell’agricoltura italiana sono necessari maggiori incentivi per le piccole e medie imprese che decidono di investire in tecnologie avanzate ed ecocompatibili – dichiara il presidente nazionale Confeuro Andrea Michele Tiso. Gli ultimi dati Eurostat mostrano infatti che in Italia, così come in Spagna e Francia, la produttività nel settore primario continua a diminuire.

Dal 2018 al 2019, diversi Paesi del nord Europa come Danimarca (+68%), Estonia (+38%) e Germania (+32%), hanno registrato significativi incrementi di produttività, mentre in Italia (-2,6%), Spagna (-10%) e Francia (-8%) si è assistito a un calo. Si tratta di una tendenza negativa che riguarda alcune delle economie agricole più forti del Vecchio continente e che invita tutti gli operatori del settore a riflettere – prosegue Tiso.

Oltre a scontare i danni causati dai cambiamenti climatici, le aziende agricole italiane pagano il prezzo di un gap in tecnologia e innovazione rispetto ad altri Paesi che si può colmare solo grazie a politiche agricole mirate. L’Italia dovrebbe promuovere lo sviluppo tecnologico e la ricerca, senza però tradire la propria vocazione agroecologica. Grazie alle nuove tecnologie, incluse quelle informatiche, è ora possibile risparmiare risorse e tempo ottenendo produzioni di migliore qualità e a minore impatto ambientale. Non va dimenticato, infine, il peso di una burocrazia ancora troppo complessa che finisce per gravare sulle imprese agricole, sottraendo tempo e risorse alle attività di produzione.

